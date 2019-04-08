CNN: Дональд Трамп намерен уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса

Дональд Трамп намерен уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса. Пока об этом сообщает только CNN со ссылкой на источники в американской администрации, подтверждение из других источников пока не поступало. Причина недовольства Аллесом неизвестна, но источники не исключают связь с недавним инцидентом с гражданкой Китая, которая сумела незаконно проникнуть на территорию резиденции Трампа во Флориде. Напомню, накануне в отставку подала министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен – именно перед ней отчитывается о своей работе глава секретной службы, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства.