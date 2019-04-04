Адвокат футболиста Кокорина подала апелляцию на продление ему ареста

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова подала апелляцию на продление ему ареста. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня нами была подана апелляционная жалоба на продление на полгода меры пресечения в виде ареста. Мы не знаем, когда будет назначено слушание. По опыту апелляция занимает, как правило, два месяца», — сказала она.

Т.Стукалова добавила, что завтрашнее судебное заседание будет полностью посвящено оглашению обвинительного заключения и опросу потерпевших.

По ее словам, защита планирует доказать, что 213 статья («хулиганство») в рамках данного дела применена неверно.

Аналогичные апелляции подали адвокаты других обвиняемых в рамках этого уголовного дела.

Завтра состоится первое заседание Пресненского районного суда по данному делу.

Уголовное дело против футболистов было заведено в октябре прошлого года после двух драк в центре Москвы. Их участниками стали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

3 апреля 2019 года суд продлил футболистам срок содержания под стражей до 25 сентября.