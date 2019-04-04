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Эксклюзив Эха 21:27, 08 апреля 2019

Адвокат футболиста Кокорина подала апелляцию на продление ему ареста

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова подала апелляцию на продление ему ареста. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сегодня нами была подана апелляционная жалоба на продление на полгода меры пресечения в виде ареста. Мы не знаем, когда будет назначено слушание. По опыту апелляция занимает, как правило, два месяца», — сказала она.
Т.Стукалова добавила, что завтрашнее судебное заседание будет полностью посвящено оглашению обвинительного заключения и опросу потерпевших.
По ее словам, защита планирует доказать, что 213 статья («хулиганство») в рамках данного дела применена неверно.
Аналогичные апелляции подали адвокаты других обвиняемых в рамках этого уголовного дела.
Завтра состоится первое заседание Пресненского районного суда по данному делу.
Уголовное дело против футболистов было заведено в октябре прошлого года после двух драк в центре Москвы. Их участниками стали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.
3 апреля 2019 года суд продлил футболистам срок содержания под стражей до 25 сентября.



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