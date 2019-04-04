Родители дошкольников подали второй иск в суд из-за эпидемии дизентерии в московских садах

Родители отравившихся дошкольников во время вспышки эпидемии дизентерии в детских садах подали второй иск в Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК, генеральный продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь.

«Всего у нас несколько десятков родителей, которые в суде требуют правды, справедливости, качественного расследования и компенсации им как пострадавшим от рукотворной проблемы с некачественным и небезопасным питанием в Москве», — сказала она.

Л.Соболь отметила, что к иску присоединилось 14 родителей-истцов, детям которых в декабре 2018 года поставили диагноз «шигеллез».

По ее словам, в качестве соответчиков по данному иску выступают пять школ, компании-поставщики питания «Конкорд» и «ВИТО-1», а также Департамент образования и здравоохранения города Москвы.

В феврале аналогичный коллективный иск подали 16 родителей.

В конце января ФБК сообщил о массовом заражении дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы. По информации Фонда, организацией питания в этих учреждения, согласно данным госконтрактов, занимались две компании — ООО «ВИТО-1» и «Комбинат питания «Конкорд». Последняя компания принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. При этом «ВИТО-1» также связывают с ним.