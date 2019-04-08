Чубайс раскритиковал Навального за его высказывания об экс-министре по делам открытого правительства Абызове

Анатолий Чубайс раскритиковал Алексея Навального за его высказывания об экс-министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове. Навальный выпустил серию расследований о недвижимости чиновника за границей, а также утверждал, что Абызов обворовывал жителей Сибири и выводил деньги за рубеж. У себя в Фейсбуке глава Роснано пишет, что в адрес Абызова «течет целый поток злобного негатива», который Навальный сделал частью своей левой антибуржуазной повестки. Напомню, ранее Чубайс поручился за экс-министра, арестованного по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.