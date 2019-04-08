Посольство Польши на Украине выразило официальный протест в связи с героизацией Степана Бандеры в одной из телепередач

Посольство Польши на Украине выразило официальный протест в связи с героизацией Степана Бандеры в одной из передач украинского «Общественного телевидения». Реакция посольства последовала после выхода в эфир программы «Рассекреченная история: страсти по Бандере». Польских дипломатов, в частности, возмутило то, что сформированная в Польше точка зрения на деятельность Бандеры была названа мифом. В Польше считают, что лидер запрещённой в России экстремистской организации ОУН Степан Бандера виновен в организации Волынской резни и убийстве двухсот тысяч поляков и двадцати восьми тысяч евреев. Два года назад сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.