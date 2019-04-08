Поисково-спасательные работы на нижегородском предприятии, где произошло обрушение одного из цехов, приостановлены

Поисково-спасательные работы на нижегородском предприятии, где произошло обрушение одного из цехов, с наступлением темного времени суток приостановлены. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МинЧС, площадь обрушения превысила 3 тысячи квадратных метров, погиб один человек. По одной из версий, обрушение произошло в результате несанкционированного разбора металлоконструкций для последующей сдачи в металлолом.