Четверо ингушских студентов, уже полгода находящихся в египетской тюрьме, со 2 апреля держат голодовку
Об этом «Новой газете» рассказала жена одного из заключенных. Они требуют выпустить их, так как против них не выдвинуто никаких конкретных обвинений. Ранее сообщалось, что граждане России были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Полгода о них ничего не было известно и только в конце февраля выяснилось, что их содержат в тюрьме «Тора». О судьбе пятого задержанного ничего неизвестно. По сведениям «Кавказского узла», он тоже в тюрьме и тоже держит голодовку.