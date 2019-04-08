Военные потребовали привлечь администрацию Екатеринбурга к ответственности в рамках закона о фейковых новостях

Ранее советник мэра города Екатерина Кузёмка сообщила в фейсбуке, что военная техника, выставленная на площади Советской армии без специальных «башмаков», испортила плитку. Как передает агентство ЕАН, замкомандующего войсками центрального военного округа Евгений Поплавский утверждает, что всю технику на День инноваций доставляли только на колесных тралах, а сведения об испорченной плитке назвал дезинформацией.