По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения неэксплуатируемого цеха в Нижегородской области

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения неэксплуатируемого цеха завода «Дзержинскхиммаш» в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Гибель второго человека там не подтвердили.

Обрушение произошло на площади 3 тысячи 200 квадратных метров. По одной из версий, неустановленные пока лица незаконно разбирали металлоконструкции для последующей сдачи в металлолом. Сам завод находится в стадии ликвидации.