Россельхознадзор с 11 апреля запрещает поставки продукции с трех продовольственных предприятий Белоруссии
Как передает Интерфакс, на них выявлены повторные нарушения ветеринарно-санитарных норм.
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Как передает Интерфакс, на них выявлены повторные нарушения ветеринарно-санитарных норм.
Не надо оваций Уймите восторги. Дело не закрыто, подсудимые не оправданы. Более 1,5 лет назад Серебренников был арестован, и суду понадобилось более 1,5 лет, чтобы это неадекватное решение отменить. Мы радуемся не оправдательному приговору, а всего лишь возвращению ситуации в более или менее нормальное состояние…