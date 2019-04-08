Суд признал законным отказ ФАС возбудить дело о нарушениях при закупках Росгвардии у мясокомбината «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы признал законным отказ ФАС возбудить дело о нарушениях при закупках продуктов Росгвардией у мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам. Об этом сообщает МБХ-медиа. Заявление в ФАС подал Фонд борьбы с коррупции еще в августе прошлого года. Фонд установил, что мясокомбинат «Дружба народов» является единственным поставщиком питания для Росгвардии, а самим предприятием владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова.