Рабочие, оказавшиеся под завалами цеха в Нижнем Новгороде, могли заниматься несанкционированным сбором металлолома

Рабочие, оказавшиеся под завалами рухнувшего цеха завода «Дзержинскхиммаш» в Нижнем Новгороде, могли заниматься несанкционированным сбором металлолома. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. На момент обрушения в здании находилось шестеро рабочих, двое из них оказались под завалами, еще четверо разбежались. Ранее сообщалось, что цех не эксплуатировался, само предприятие находится в стадии ликвидации, а обрушение произошло на площади 3 тысячи квадратных метров. Погибли один человек, гибель второго не подтвердилась.