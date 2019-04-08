Российское подразделение Samsung координировало свою деятельность при продаже в России своих планшетов и смартфонов

Российское подразделение компании Samsung координировало свою деятельность при продаже в России своих планшетов и смартфонов. Об этом Интерфаксу сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В отношении российской «дочки» Samsung Антимонопольная служба ранее возбудила дело. Максимальное наказание предполагает штраф в 5 миллионов рублей. Решение по делу может быть объявлено 22 апреля.