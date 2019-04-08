В Перми эксперты МВД не нашли негативной оценки в надписи «военный преступник Пыня В.В.»

Об этом сообщается в телеграм-канале «Апологии протеста». Надпись была прикреплена к чучелу с лицом Владимира Путина, которое установили в городе в ноябре прошлого года. После акции полицейские задержали активиста местного штаба Алексея Навального и лидера пермского отделения Либертарианской партии. Также задержан активист, снимавший акцию на видео. Возбуждено уголовное дело, все трое фигурантов находятся в статусе подозреваемых.