Семья женщины, погибшей из-за прорыва трубы в Петербурге, получит 2 миллиона рублей компенсации

Также городские власти обещают возместить ущерб всем жильцам, чьи квартиры пострадали.

Труба под окнами дома на 2-ой Красноармейской улице разошлась ровно по заводскому шву. Об этом сообщает портал Фонтанка ру. В распоряжении редакции оказались фотографии трубы-убийцы. Следов ржавчины или коррозии на них не замечено. Ранее представители ГУП ТЭК, в чьём ведении находятся теплосети в данном районе, рассказали Эху, что в минувшем году данный участок проверяли специалисты. И хоть трубы в данном месте были положены 25 лет назад, нареканий они не вызвали и им продлили срок службы до 2021-го. Реконструировать теплосеть в этом районе не планировали, так как он включен в программу реновации, а значит, дома должны расселить. Напомню, минувшей ночью струя кипятка из прорвавшейся трубы пробила окна в квартире и полностью залила одну из комнат квартиры. Там спала пожилая женщина, которая от полученных ожогов скончалась на месте. Также травмы получил её сын, но угрозы его жизни нет. Сам он от госпитализации отказался.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.