США приняли решение внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций

Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

В Вашингтоне полагают, что Иран является государством-спонсором терроризма. Так в своем заявлении Трамп объяснил причину, по которой Штаты хотят включить в список террористических организаций элитные части иранских вооруженных сил. Американский лидер, в частности, убежден, что Корпус стражей исламской революции продвигает терроризм в качестве инструмента внутренней и внешней политики Ирана. Трамп также отметил, что США включают иностранную государственную структуру в список террористов впервые в своей истории. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, сообщил, что это решение вступит в силу через неделю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем «Твиттере» уже поблагодарил Штаты за меры против Корпуса стражей исламской революции.

Между тем министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Роухани внести в свой список террористических организаций Центральное командование войск США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство РИА Новости.