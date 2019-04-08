Решение США о внесении КСИР в список иностранных террористических организаций вступит в силу через неделю

Решение США о внесении Корпуса стражей Исламской революции в список иностранных террористических организаций вступит в силу через неделю. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, сегодняшнее решение американской администрации продолжает кампанию по оказанию максимального давления на Тегеран. В свою очередь, МИД Ирана предложил включить Центральное командование США на Ближнем Востоке в список террористических организаций.