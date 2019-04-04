Водителей, которые попали в ДТП в первые два года, может ждать переобучение

Этого не исключил представитель ГИБДД полковник Николай Гиляков. По его словам, данный вопрос только прорабатывается, никаких решений не принято. Представитель ГИБДД также не уточнил, за чей счет может проводиться переобучение. В любом случае, данная мера создает дополнительные коррупционные риски — считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян. По мнению Сергея Асланяна, водители будут мотивированы давать взятки сотрудникам ГИБДД при авариях.