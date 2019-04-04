Косаток из китовой тюрьмы в Приморье выпустят в  дикую природу

Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Центр реабилитации на месте китовой тюрьмы откроют в этом году. На это надеется океанолог Жан-Мишель Кусто.

Предполагается, что для помощи животным создадут международный фонд, который будет оплачивать все издержки, связанные с их реабилитацией.



Глава Приморья не может принимать решения о выпуске белух из так называемой китовой тюрьмы. Об этом «Эху Москвы» рассказал представитель организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Лисицын добавил, что Росприроднадзор пока не принимал необходимого для выпуска белух решения.