Махачкалинский Анжи могут не допустить к процедуре лицензирования

В этом случае команда автоматически потеряет место в Премьер-Лиге.

Сейчас клуб должен кредиторам 250 миллионов рублей, причем среди них и футболисты, которые не получали зарплату в течении 8 месяцев. Об этом написал телеграмм-канал BAZA, который и сообщил о том, что дагестанцев могут не допустить даже до процедуры. Спорт-экспресс обратился за разъяснениями к председателю комитета РФС по лицензированию Александру Зоркову и тот по сути не опроверг информацию, а всего лишь попросил подождать с выводами. По его словам комитет еще не собирался и ближайшее заседание ожидается в конце апреля. Пока эксперты рассматривают представленные документы. Анжи бедствует уже давно. Проблемы начались прошлой зимой, но клуб, который по итогам чемпионата покинул Премьер лигу снова заявился в нее после банкротства Тосно и сумел пройти лицензирование, хотя о задержках в зарплате было известно уже тогда. Руководство Анжи рассчитывало на гарантии правительства республики, но новое руководство региона футболу в поддержке отказало. Разговоры о том, что команда может сняться ходили давно, но теперь очевидно, что сезон Махачкала все-таки доиграет.

Сейчас Анжи занимает 15 место в таблице, но шансы сохранить позицию в Премьер-Лиги еще остаются.