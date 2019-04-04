В Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубопровода с горячей водой, в результате которого погибла женщина

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубопровода с горячей водой, в результате которого погибла женщина. Струя кипятка выбила окно в ее квартире. Травмы также получил ее сын.

Аварийный трубопровод ремонтировали четверть века назад. При этом местный ТЭК не имел права делать ремонт, поскольку данный район отдали под реновацию, — рассказала «Эху Москвы» представитель предприятия Софья Андреева.

В связи с аварией в Красносельском районе Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.