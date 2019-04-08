По программе реновации в столице построят почти в три раза больше жилья, чем снесут

При этом раньше чиновники обещали прирост площадей не больше, чем на четверть.

Только в первых шести микрорайонах, которые появятся в Москве по программе реновации, будет построено 2 миллиона 770 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, площадь сносимых домов составляет лишь около миллиона. Такие данные приводит «Коммерсант», который ознакомился с проектной документацией. Исходя из этих данных, самая масштабная стройка будет идти в Метрогородке у парка «Лосиный остров», где появится 30 жилых комплексов площадью свыше миллиона квадратных метров.

Точная этажность и число квартир в домах не указывается. Согласно проектам, жилье будет представлять собой П— и О-образные комплексы, дворы которых закрыты от машин. Также предусмотрено строительство школ, детских садов и поликлиник, а также инфраструктуры. При этом парковочные места, за исключением Метрогородка, планируется организовать только на дорожной сети. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Коммерсантом» предположил, что это может обернуться проблемами. По словам эксперта, отсутствие парковок выльется в конфликты и приведет к падению качества жизни.

Проекты планировок новых микрорайонов будут обсуждаться в управах 11 апреля.