Кровля рухнула в одном из корпусов завода «Химмаш» в Дзержинске (Нижегородская область) во время демонтажа здания, под завалами могут быть люди.

«Бригада рабочих из шести человек проводила демонтаж неэксплуатируемого здания на территории завода «Химмаш». Была задета конструкция, поддерживающая кровлю. В результате произошло обрушение на всей площади цеха», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.

Между тем, другой источник в службе «Скорой помощи» сообщил «Интерфаксу», что под завалами могут быть люди.

«По неподтвержденным данным, один человек погиб, под завалами еще может находиться один-два рабочих», — сказал источник.