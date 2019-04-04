На Украине началась агитация перед вторым туром президентских выборов

Накануне глава ЦИКа Татьяна Слипачук заявила, что то, что делали кандидаты до 8 апреля, выходило за рамки действующего законодательства.

Одно из самых ожидаемых событий на Украине — это дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Действующий президент пригласил соперника к дискуссии на стадионе «Олимпийский 14-го апреля. В свою очередь, Зеленский называет 19 апреля.

Владимир Путин открыт для переговоров с Владимиром Зеленским. Как заявил сегодня Дмитрий Песков, российский президент всегда готов к диалогу, если он не сопровождается провокациями.

Владимир Зеленский вынужден говорить о возможности диалога с Путиным, так как это является ответом на позицию его конкурента Петра Порошенко. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал редактор отдела политики «Новой Газеты» Кирилл Мартынов. Мартынов добавил, что при этом есть определенные грани в этой теме, который Зеленский не сможет перейти, так как украинское общество агрессивно на это отреагирует.