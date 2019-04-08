Сообщество «Сеть» признано террористической организацией

Оно внесено в единый список ФСБ, соответственно, запрещено на территории нашей страны. Организацию включили в список на основании решения суда.

В отношении нескольких активистов сообщества расследуют уголовное дело. Оно вызвало большой общественный резонанс. Один из фигурантов дела – Виктор Филинков говорит, что не понимает суть обвинения.

На первое заседание пришло порядка ста человек, так что не все смогли поместиться в зал. Также адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов просил суд выпустить подзащитного из клетки. Защитник напирал на практику ЕСПЧ, презумпцию невиновности и на то, что клетка унижает человеческое достоинство. Суд и прокурор Екатерина Качурина выступили против. По версии следствия, Филинков выполнял в террористическом сообществе роль связиста, а Бояршинов — сапера. Также у Бояршинова нашли почти полкило дымного пороха. Молодой человек полностью признал вину. Он просил суд рассмотреть его дело в особом порядке, но суд в этом отказал. А вот Филинков, напротив, заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. На заседание приехала также сенатор Людмила Нарусова. Как сообщил адвокат Черкасов, сенатор решила добавить в уголовный кодекс ответственность за пытки. Ведь почти все фигуранты дела заявили, что оговорили себя под пытками ФСБ. Когда сотрудники НТВ обратились к подсудимым, зачем они занимались военной подготовкой, Нарусова вспылила.

Также на заседание пришел советский политзаключенный, правозащитник Юлий Рыбаков.Он не верит, что Бояршинов добровольно признал вину.

Добавим также, не дожидаясь решения суда по всем обвиняемым, ФСБ сегодня внесла предполагаемую организацию в перечень террористических организаций.

Завтра суд продолжит рассматривать это дело.