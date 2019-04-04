В Москве сегодня простились с бывшим директором ФСБ и действующим депутатом Госдумы Николаем Ковалёвым

Гражданская панихида с большим количеством сотрудников спецслужб и чиновников прошла в ЦКБ.

С Николаем Ковалёвым прощались с воинскими почестями. Рядом с большим, лакированным гробом, накрытым триколором, стояли солдаты почётного караула. Они периодически менялись, звук их шагов гулким эхом отдавался в зале. В ритуальный зал ЦКБ управления делами президента пришло много солидных людей в серых и чёрных костюмах. Это были действующие и бывшие сотрудники ФСБ. В руках у многих бардовые розы. Они, а также алые гвоздики вскоре полностью закрыли гроб. Люди в костюмах пожимали руки коллегам в таком же одеянии, негромко переговаривались. До меня доносились фразы «эх, такой человек от нас ушёл» и «последний из могикан», затем оставляли цветы у гроба. Было много венков, в том числе от ФСБ, нескольких комитетов Госдумы, Совета ветеранов. Церемония началась по-военному точно. Ровно в 10 утра. В зале было больше ста человек: в их числе директор ФСБ Бортников, начальники управлений, рядовые сотрудники. Приехал генпрокурор Чайка. Из политиков спикер Госдумы Володин, глава думского комитета по безопасности Пискарёв, другие депутаты и сенаторы. Николай Ковалёв помимо многолетней работы в силовых структурах был почти 20 лет парламентарием. Учителем назвала его, общаясь с «Эхом Москвы», автор нашумевшего пакета законов о борьбе с терроризмом вице-спикер Госдумы Яровая.

Человек, верный служению отечеству и много сделавший для борьбы с терроризмом – пожалуй, именно эти слова звучали сегодня чаще всего в адрес Николая Дмитриевича. Вспоминали его службу в Афганистане, говорили, что встал у руля ФСБ в непростое для страны время. Ряд качеств своего в прошлом руководителя отметил первый замначальника Управления кадров ФСБ Сергей Шишкалов.

Люди, пришедшие на прощание, после того как церемония закончилась ещё долго стояли и обсуждали каким человеком был Николай Ковалёв. Обещая продолжать его дело.

Николай Ковалёв похоронен на мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах.