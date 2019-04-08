В Союзе театральных деятелей России раскритиковали идею объединения Александринского и Волковского театров

В Минкульте напомнили, что пока процесс приостановлен, и пообещали найти компромисс в этом вопросе.

Это объединение – ошибка, оно, по сути выльется, в ликвидацию ярославского Театра им. Волкова, имущество которого, должно перейти петербургскому Александринскому театру, сказал сегодня глава Союза театральных деятелей Александр Калягин во время дискуссии, состоявшейся в Союзе. Он также зачитал письмо народного артиста СССР Олега Басилашвили, в котором подчеркивается, что нет никакой необходимости «тратить миллионы на слияние» — достаточно просто поддержать оба театра из госбюджета. Многие другие театральные деятели также высказались против слияния двух старейших театров, некоторые выступили в поддержку инициативы. Среди них режиссеры Никита Михалков и Константин Богомолов, а также художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Он считает, что эта инициатива приведет к творческому росту обоих учреждений.

В обсуждении участвовали и чиновники. Кто-то из них указывал, что вопрос об объединении должны решать сами театры, кто-то говорил о том, что это решение создает опасный прецедент. Против утраты самостоятельности ярославского Театра им. Волкова высказался зампред правительства региона Максим Авдеев. А замминистра культуры Павел Степанов обратил внимание на то, что приказа, который упоминали театральные деятели, юридически не существует – был только проект документа. Кроме того, действия, связанные с объединением, ранее приостановил премьер-министр Дмитрий Медведев. Общественное обсуждение этой темы продолжится и будет найдено решение, устраивающее всех, пообещал замминистра.

О планах по объединению Александринки и Волвокского театра в конце марта сообщил министр культуры Владимир Мединский. Эта идеявызвала общественный резонанс в театральном сообществе. После этого власти инициировали обсуждение этого проекта.