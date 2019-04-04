В Минкультуры назвали «хорошей новостью» освобождение под подписку о невыезде фигурантов дела Седьмой Студии

В Министерстве культуры назвали «хорошей новостью» освобождение из-под домашнего ареста под подписку о невыезде фигурантов дела Седьмой Студии. В частности, режиссера Кирилла Серебренникова.

В пресс-службе ведомства арест в данном случае назвали чрезмерной мерой. Сегодня мера пресечения была смягчена также директору РАМТ Софье Апфельбаум и продюсеру Юрию Итину. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Свою вину они не признают.

Адвокат Кирилла Серебренникова, Дмитрий Харитонов, в интервью «Эху Москвы» назвал освобождение своего подзащитного значимым событием.

Кирилл Серебренников сегодня успел заявить, что решение Мосгорсуда промежуточное, однако оно позволит ему заняться текущими проектами.

Ритм жизни «Гоголь-центра» спустя пару часов после сообщений из Мосгорсуда, казалось, никак не изменился. В театре велась подготовка к специальному показу фильма-победителя Берлинского кинофестиваля «Синонимы». Тем не менее, многие из сотрудников «Гоголь-центра» не скрывали своей радости по поводу освобождения худрука Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Хотя некоторые актеры и не очень охотно были готовы рассуждать на тему случившегося: по словам одной из актрис, главное – что режиссер на свободе.

Другая сотрудница «Гоголь-центра» сказала, что вся труппа театра поддерживала Серебренникова, в том числе и в суде.

Рядом с «Гоголь-Центром» несколько часов стоял один из зрителей театра Александр Черкасов. Он был в свитшоте с изображением Серебренникова. По его словам, он счастлив, что режиссер сможет снова без ограничений работать над своими постановками.

Хотя многие журналисты ожидали, что Серебренников после решения суда приедет в свой театр, этого пока что не произошло.

Кирилл Серебренников провел под домашним арестом более полутора лет.

Не стоит делать далекоидущих вывод из того, что Серебренникова, Итина и Апфельбаум освободили под подписку о невыезде. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала правозащитник Зоя Светова. По словам Световой, с уверенность можно говорить лишь о том, что суд, отпустив под подписку Серебренникова, Итина и Апфельбаум, поступил по закону.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум заявила, что уже завтра выйдет на работу.

В Кремле отказались комментировать решение Мосгорсуда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента не имеют права реагировать на такой оборот событий.

Отметим, что в защиту фигурантов дела Седьмой Студии, прежде всего, Кирилла Серебренникова, выступали многие деятели культуры как в России, так и за рубежом. С призывами освободить режиссера к руководству страны обращались западные лидеры и дипломаты.