Режиссер Серебренников пока не будет просить суд вернуть ему заграничный паспорт

Режиссер Кирилл Серебренников пока не будет просить суд вернуть ему заграничный паспорт. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Харитонов.

«Загранпаспорт пока остается в суде. Мы не собираемся просить его, чтобы не давать никому повода говорить о том, о чем говорили последние полтора года: что Серебренников скроется за границей», — сказал он.

Д.Харитонов отметил, что режиссер вскоре планирует попросить суд разрешить ему поездку в Ростов к отцу.

Адвокат также добавил, что электронный браслет, отслеживающий местонахождение К.Серебренникова, пока он был под домашним арестом, еще не сняли. Его должны снять в течение этого дня, уточнил он.

Сегодня Мосгорсуд освободил фигурантов дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора ярославского театра им. Волкова Юрия Итина и экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софью Апфельбаум под подписку о невыезде.

Ранее под подписку о невыезде был отпущен другой фигурант дела бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

Их обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных Минкультом на проект «Платформа». Они свою вину не признают.