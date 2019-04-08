Суд изъял у экс-главы Серпуховского района имущества на сумму свыше 10 миллиардов рублей

Сам Александр Шестун сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве.

Красногорский суд Московской области поддержал ходатайство Генпрокуратуры и постановил изъять имущество Шестуна в доход государства. Ранее ведомство отчиталось, что у обвиняемого были обнаружены как минимум 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Кроме того, прокуроры нашли у экс-главы района 22 автомобиля, которые оцениваются еще в 27 миллионов.

Жена бывшего чиновника Юлия Шестун заявила «Интерфаксу», что подобного имущества у ее супруга никогда не было. По ее мнению, публикуя эти данные, Генпрокуратура пытается сформировать негативное мнение об обвиняемом. Женщина также добавила, что решение Красногорского суда будет обжаловано.

Основное обвинение в адрес Шестуна заключается в том, что он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании. Экс-чиновник свою вину не признает и считает дело заказным.