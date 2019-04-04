Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

Он и другие фигуранты проходят по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». Режиссер был под домашним арестом с августа 2017 года. Под подписку также отпустили Софью Апфельбаум и Юрия Итина. В Кремле решение Мосгорсуда комментировать отказались.



Не стоит делать далекоидущих вывод из того, что Серебренникова, Итина и Апфельбаум освободили под подписку о невыезде. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала правозащитник Зоя Светова. По словам Световой, с уверенность можно говорить лишь о том, что суд, отпустив под подписку Серебренникова, Итина и Апфельбаум, поступил по закону.