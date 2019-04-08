Более двух с половиной тысяч человек вынуждены покинуть свои дома на юге Триполи из-за наступления Ливийской армии

Более двух с половиной тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Триполи из-за наступления Ливийской национальной армии. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на доклад ООН. В нем отмечается, что у гуманитарных организаций пока достаточно ресурсов, чтобы оказывать местному населению помощь.

В настоящее время на юге ливийской столицы продолжаются ожесточенные бои. Обе стороны применяют боевую авиацию.