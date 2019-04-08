Вместо сносимых по программе «реновации» пятиэтажек в Москве постоят высотные кварталы

Эти планы идут вразрез с обещаниями чиновников, которые утверждали, что объем площадей в новых домах увеличится лишь на четверть.

Столичные власти вынесли на публичные слушания проекты планировок шести столичных микрорайонов и кварталов, где вскоре будут сносить пятиэтажки. На их месте должны появиться дома, общая площадь жилья в которых будет почти в три раза больше. На это обратила внимание газета «Коммерсант». Издание напоминает слова главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, который обещал, что объем нового жилья по программе реновации лишь на четверть превысит объем снесенного, и «никакого переуплотнения города не предвидится». А главный архитектор столицы утверждал, что никаких привычных спальных районов на месте пятиэтажек не будет. Однако, хотя в проектной документации этажность и количество квартир не указывается, судя по всему, речь идет о домах емкостью до тысячи квартир и высотой до 85 метров. В основном это П-образные и О-образные комплексы с закрытыми от машин дворами, и их внешний вид будет далек от того, что власти показывали по итогам конкурсов – на визуализации дома выглядят как прямоугольные боксы. Эксперты также обратили внимание на почти полное отсутствие парковочных мест, которое, вероятно, будет провоцировать конфликты между жителями.

В управах проекты планировок будут обсуждать 11 апреля. Напомню, что в соответствии с планами «реновации», в Москве будет снесено более 5 тысяч домов.