В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Серебренникова и еще двух фигурантов дела под подписку о невыезде

В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Кирилла Серебренникова и еще двух фигурантов дела Седьмой студии под подписку о невыезде. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации президента не имеют права реагировать на такой поворот событий.

Напомним, — Мосгорсуд сегодня изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

Ранее они находились под домашним арестом.

Режиссер Кирилл Серебренников намерен вернуться к работе в ближайшее время. Коллеги и друзья режиссера тепло восприняли его освобождение из-под домашнего ареста. Ограничение свободы в случае Серебренникова было бессмысленным. Об этом телеканалу РБК сказала актриса Чулпан Хаматова.