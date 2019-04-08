Акционеры компании «Нисан» исключили Карлоса Гона из состава Совета директоров

Решение было принято на внеочередном собрании, которое было посвящено будущему компании в связи с арестом бывшего руководителя.

Карлосу Гону инкриминируют различные финансовые нарушения, в частности, присвоение крупной суммы средств. Его супруга покинула Японию, не дожидаясь официального вызова на допрос.

Кэрол Гон опубликовала обращение к властям Франции, гражданином которой является ее супруг. Карлос Гон был вновь заключен под стражу 4 апреля, через месяц после того, как был освобожден под залог.