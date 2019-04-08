Глава Хакасии подал в суд на пресс-секретаря «Роснефти»

Поводом для иска стало интервью Михаила Леонтьева, в котором он назвал Валентина Коновалова «дебилом».

Иск главы Хакасии о защите чести, достоинства и деловой репутации был зарегистрирован Абаканским городским судом в феврале этого года, но известно о претензиях стало лишь сейчас. Соответчиками выступают «Агентство информационных сообщений» и телеканал ТВ7 из Хакасии, но о требованиях истца в карточке дела не говорится. В пресс-службе правительства региона рассказали порталу «Тайга.инфо», что Коновалов подал иск как частное лицо. В декабре Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал главу региона «дебилом».

В январе Коновалов уже выигрывал иск у Леонтьева в том же самом Абаканском горсуде. Дело было связано с заявлением пресс-секретаря «Роснефти» о том, что избирательную кампанию Коновалова финансировал холдинг «Рутэк» и входящее в него предприятие «Разрез Аршановский». Суд обязал местный телеканал ТВ7 опровергнуть эту информацию.

Следующее заседание по иску Коновалова назначено на 24 апреля.