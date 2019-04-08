Серебренников намерен как можно быстрее вернуться к работе

Освобожденные сегодня под подписку о невыезде фигуранты дела «Седьмой Студии» намерены как можно быстрее вернуться к работе, — об этом, в частности, заявил режиссер Кирилл Серебренников. По его словам, решение Мосгорсуда пока промежуточное, однако это позволит ему заняться текущими проектами.

Директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум сообщила, что уже завтра выйдет на работу. Мосгорсуд изменил домашний арест на подписку о невыезде также продюсеру Юрию Итину.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на проект «Платформа». В Кремле сегодня отказались комментировать решение Мосгорсуда, который смягчил им меру пресечения.