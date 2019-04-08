Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к  Михаилу Леонтьеву

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к официальному представителю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Пресс-служба главы республики отметила, что никаких подробностей не будет, поскольку Коновалов подал иск как частное лицо.

Михаил Леонтьев нелицеприятно публично высказался в отношении Валентина Коновалова после того, как он был избран губернатором в сентябре. Сегодня он сказал, что подробностей также пока не знает, но все это кажется ему «предельно глупым».