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14:31, 08 апреля 2019

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к  Михаилу Леонтьеву

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к официальному представителю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Пресс-служба главы республики отметила, что никаких подробностей не будет, поскольку Коновалов подал иск как частное лицо.

Михаил Леонтьев нелицеприятно публично высказался в отношении Валентина Коновалова после того, как он был избран губернатором в сентябре. Сегодня он сказал, что подробностей также пока не знает, но все это кажется ему «предельно глупым».



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