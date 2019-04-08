В Союзе театральных деятелей сегодня обсуждают инициативу об объединении Александринского и Ярославского театров

В Союзе театральных деятелей России сегодня обсуждают инициативу об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и театра имени Волкова в Ярославле. Это усилит позиции данных учреждений, — считает министр культуры Владимир Мединский.

Идея объединения несостоятельна, — считает депутат Ярославской областной думы Николай Александрычев.

В сегодняшней дискуссии участвуют представители театральной общественности, а также чиновники, депутаты и сенаторы.