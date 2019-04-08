В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Кирилла Серебренникова и еще двух фигурантов дела Седьмой студии под подписку о невыезде. Пресс-секретарь президента Дмтирий Песков сказал, что в администрации президента не имеют права реагировать на такой поворот событий.

Мосгорсуд сегодня изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину. Ранее они находились под домашним арестом.