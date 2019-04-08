Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трехкратный чемпион мира Никита Крюков объявил об окончании карьеры

Крюков стал олимпийским чемпионом 9 лет назад, в Ванкувере. Тогда сборная России завоевала три золота во всех видах спорта и одно из них было его. В 2013 году на чемпионате мира Никита выиграл и личный и командный спринт, а потом добавил еще одно золото 4 года спустя. Крюков единственный российский обладатель трех титулов чемпиона мира. Его тренер Юрий Каминский, который возглавлял в сборной спринтерскую группу, говорит о том, что такого финишера в нашей стране еще не было.

Президент Федерации Елена Вяльбе, отдавая должное заслугам Крюкова сомневается в том, что он смог бы пробиться в состав команда на будущий сезон, а в возвращении отдельной спринтерской группы она смысла не видит.

Крюков задумался о свой будущей жизни не сейчас. Он учится в МГУ на спортивного менеджера, пробует себя в качестве эксперта-комментатора на телевидении, не против того, чтобы заняться политикой.

Одним из самых вероятных путей продолжения карьеры для Никиты Крюкова является открытие собственной академии.