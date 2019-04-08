ФБР начало расследование в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Его подозревают в финансовых преступлениях на территории США, в том числе в отмывании денег, утверждает американское издание «Дейли Бист» со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что бизнесмену до сих пор не предъявлено никаких обвинений. Сам Коломойский отрицает свою причастность. Олигарх сейчас живёт в Израиле.

Стоит заметить, что некоторые СМИ подозревают, что с Коломойским связан кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.