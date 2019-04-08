В московском Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

В гражданской панихиде по знаменитому актеру приняли участие сотни людей. Со сцены выступили его коллеги, друзья и знакомые. Уход полюбившегося зрителям артиста стал большой потерей не только для его поклонников, но и для всего кинематографа, считает актер Александр Панкратов-Черный.

Булдаков, больше всего известный по роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», умер 3 апреля. Ему было 68 лет. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.