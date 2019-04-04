Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде трех фигурантов дела «Седьмой Студии»

Мосгорсуд отпустил из-под домашнего ареста фигурантов дела «Седьмой Студии»: Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Софью Апфельбаум. Они будут находиться под подпиской о невыезде.

Серебренников называет решение Мосгорсуда промежуточным, но это позволит вплотную заняться текущими проектами, — сказал режиссер журналистам. Ранее Серебренников называл свое уголовное преследование необоснованным.

Решение Мосгорсуда стало неожиданным, но праздновать победу пока рано, — сказала «Эху» адвокат Софью Апфельбаум Ирина Поверинова. «Мы пребываем в оглушительном состоянии. Мы немножко порадовались, но обольщаться не стоит, потому что дело продолжается. Мы встряхнулись и будем готовиться дальше к продолжению боя по доказыванию невиновности», — сказала она.

Поверинова отметила, что у суда нет причин оставлять фигурантов дела под домашним арестом. «Все документы изъяты, изучены, все свидетели допрошены. Люди лишены возможности заниматься своим трудом, получать полноценную медицинскую помощь. Фактически без признания вины они уже отбывают наказание, находясь под домашним арестом», — заметила она. Адвокаты, в частности, ожидают , что суд назначит новую финансовую экспертизу по делу «Седьмой Студии».

Кирилл Серебренников провёл под домашним арестом больше полутора лет. Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге в августе 17 года. Это произошло прямо во время съёмок фильма «Лето» о советском роке, музыкантах Викторе Цое и Майке Науменко. Режиссёра привезли в Москву, суд отправил его под домашний арест. Это вызвало волну возмущения. В защиту Серебренникова и других фигурантов так называемого «театрального дела» выступили известные деятели культуры, причём не только в России, но и на Западе. Почти сразу после ареста 35 иностранных деятелей культуры, в том числе знаменитая актриса Кейт Бланшетт, подписали петицию в поддержку Серебренникова. Осенью того же года десятки депутатов Европарламента призвали освободить режиссёра. Они назвали обвинения в адрес худрука «Гоголь-центра» политически мотивированными. Позже глава МИДа Франции Ле Дриан просил лично президента Путина разрешить режиссёру приехать на кинофестваль в Канны чтобы представить свой фильм «Лето». В этом было отказано. На всех крупных церемониях вручений премий в области кино и театра на сцену выходили люди в футболках с призывом освободить Серебренникова и других фигурантов и прекратить театральное дело. Неоднократные призывы знаменитостей отпустить режиссёра успеха не принесли. Под домашним арестом Серебренников провёл больше полутора лет. Он продолжал работу. Режиссёр не только закончил монтаж фильма «Лето», получившего ряд наград, но и поставил оперу Верди «Набукко». А ещё сделал документальный фильм «После лета» с материалом, который не вошёл в основную картину, в том числе серией интервью с близкими Майка Науменко и другими ключевыми фигурами советского рока. Серебренников намерен в ближайшее время вернуться к работе непосредственно в театре.

Неделю назад телеведущий Дмитрий Киселев фактически выступил в защиту Кирилла Серебренникова в своей программе.

В Кремле отказались комментировать решение Мосгорсуда. «Мы не имеем права как-то реагировать на такой поворот дела, комментировать решение суда и не будем этого делать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.