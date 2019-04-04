В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде

В Кремле не комментируют решение суда, отпустившего Кирилла Серебренникова и еще двух фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде. Пресс-секретарь президента Дмтирий Песков сказал, что в администрации президента не имеют права реагировать на такой поворот событий.

Мосгорсуд сегодня изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину. Ранее они находились под домашним арестом.

«Мы пребываем в оглушительном состоянии. Мы немножко порадовались, но обольщаться не стоит, потому что дело продолжается. Мы встряхнулись и будем готовиться дальше к продолжению боя по доказыванию невиновности», — сказала сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова. Она отметила, что у суда нет причин оставлять фигурантов дела под домашним арестом. «Все документы изъяты, изучены, все свидетели допрошены. Люди лишены возможности заниматься своим трудом, получать полноценную медицинскую помощь. Фактически без признания вины они уже отбывают наказание, находясь под домашним арестом», — заметила она.