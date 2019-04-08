Нападающий «Пари-Сен-Жермен» Эрик-Максим Шупо-Мотинг стал автором «промаха года»

Он умудрился не попасть в ворота с ленточки.

В матче против «Страсбурга» рожденный в Германии и выступающий за сборную Камеруна Шупо-Мотинг один гол все-таки забил, а вот вторым шансом распорядился в высшей степени оригинально. Мяч и без того катился в ворота, но нападающий неловким движением пятки переправил его в штангу, а защитники сумели выбить мяч в поле. «Пари-Сен-Жермен» не смог выиграть эту встречу, которая могла стать для клуба чемпионской. Празднование пришлось отложить как минимум до следующей встречи.

Шупо-Мотинг стал героем соцсетей. «Разве это возможно» спрашивали болельщики в комментариях под историческим видео. «Что он творит??» — недоумевали другие. Самому футболисту ничего не оставалось, как извиняться. Он написал, что ему очень стыдно, объяснил, о чем именно думал, когда не попал по мячу, а в довершении сказал «Нам нужно продолжать двигаться вперед с высоко поднятой головой». Кто имелся в виду, Шупо-Мотинг не уточнил.

За 8 туров до окончания чемпионата Франции Пари-Сен-Жермен опережает ближайшего конкурента на 20 очков. Для того чтобы стать чемпионами, столичной команде нужно набрать всего два очка.