СК  Петербурга возбудил уголовное дело после смерти пожилой женщины, которую залило кипятком в квартире

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после смерти пожилой женщины, которую залило кипятком в собственной квартире из-за лопнувшей трубы.

Труба почти отработала свой срок, но эксперты посчитали, что она сможет работать и дальше. Об этом сообщила ресурсоснабжающая организация, которая принадлежит городу. Сам дом, где произошла трагедия, стоит уже почти полвека. Напомним, трубу на улице прорвало сегодня ночью. Кипяток пробил окно первого этажа и залил пожилую женщину. В результате, она получила ожог всего тела и погибла, а ее сын обварил ступню. Две сотни жильцов эвакуировали, а более чем двум десяткам человек пришлось ночевать в ближайшей школе. Почти полсотни жильцов подключили к резервной системе водоснабжения. Также спасатели вскрыли две соседние квартиры. Однако в них пострадавших не оказалось. Восстановительная бригада справилась с аварий менее чем за час. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ней — штраф и шесть лет лишения свободы.

Похожая ситуация случилась в Петербурге в прошлом году. Тогда изношенная труба лопнула в подвальном кафе. В кипятке погибло два человека.