Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Меру пресечения на подписку о невыезде также изменили и двум другим фигурантам так называемого дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

На заседании в Мосгорсуде по жалобе подсудимых на продление меры пресечения следствие настаивало на том, чтобы оставить фигурантов под домашним арестом – якобы они могут надавить на еще неопрошенных свидетелей. Адвокат Кирилла Серебренникова возразил – все свидетели уже были представлены, к тому же за год и 9 месяцев домашнего ареста Серебернников не пытался скрыться и опасности для общества режиссер не представляет. Его слова передает агентство РИА «Новости». Судья нашла аргументы защиты убедительными и отпустила Серебренникова под подписку о невыезде. Аналогичная мера пресечения избрана экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Как отмечают РИА Новости, решение суда вызвало слезы радости у некоторых присутствовавших на заседании слушателей.

Своим постановлением Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда Москвы, который 2 апреля продлил фигурантам срок домашнего ареста. Еще один обвиняемый продюсер Алексей Малобродский уже давно находится под подпиской о невыезде.

Сам Кирилл Серебренников называет решение Мосгорсуда промежуточным, но это позволит вплотную заняться текущими проектами, — сказал режиссер журналистам на выходе из Мосгорсуда. Серебренников называл свое уголовное преследование необоснованным и рассыпающимся в суде.