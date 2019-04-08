ФБР, по некоторым данным, начало расследование в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Как утверждается, его подозревают в ряде финансовых преступлений на территории США.

Одним из главных эпизодов преступлений, в которых подозревают Коломойского, является отмывание денег, рассказали три источника интернет-издания Daily Beast. Они не уточнили суть подозрений, однако утверждают, что расследование против украинского бизнесмена идет уже довольно давно и носит широкомасштабный характер. Обвинений пока, впрочем, никаких не предъявлено, а сам Коломойский отрицает любые подозрения в причастности к преступлениям на территории США, добавляют собеседники издания. По данным газеты Financial Times, предприниматель сейчас живет в Израиле. В начале президентства Петра Порошенко он был губернатором Днепропетровской области, однако в 2015 году Коломойский был отправлен в отставку, а через год Киев национализировал «Приватбанк», одним из собственников которого был бизнесмен. К слову, сам предприниматель потребовал вернуть 2 млрд долларов капитала банка – об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Украинская правда». По словам Коломойского, он рассчитывает на справедливый суд после смены власти на Украине.

Ряд изданий связывают Коломойского с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. В частности, в медиахолдинг бизнесмена входит один из крупнейших телеканалов страны «1+1», на котором показываются несколько передач с участием Зеленского.