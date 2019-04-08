Более 30 человек погибли в Ливии с момента начала боевых действий

Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара продолжает наступление на Триполи.

Число погибших в результате вооруженных столкновений около Триполи достигло 32 человек, есть жертвы среди мирного населения. Еще около 50 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство здравоохранения Правительства национального согласия, которое заседает в ливийской столице. По данным ООН, с момента начала боевых действий более 2 тысяч человек покинули территорию государства, пишет агентство Reuters. Западные страны эвакуируют своих граждан. Между тем, силы Ливийской национальной армии, которыми руководит Халифа Хафтар, ранее сообщили о нанесении накануне первого воздушного удара по пригороду Триполи. Подразделения правительства национального согласия объявили контрнаступление. Совбез ООН ранее подготовил заявление с призывом к вооруженным силам, выступающим на стороне Хафтара, остановить боевые действия. Россия отказалась поддержать документ. В Москве настаивают на том, чтобы призыв к перемирию касался обеих сторон, однако Совбез не стал вносить соответствующие изменения в формулировку.

В минувший четверг Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где заседает признанное международным сообществом правительство национального согласия Ливии.